Rubiales, el rentista valiente, visto por Rubiales: "Una persona noble, llena de buenas intenciones, capaz y honrado"

Luis Rubiales es "una persona noble, llena de buenas intenciones, capaz y honrado". Luis Rubiales es "un hombre más iluso de lo debido y más valiente de lo normal, que luchó contra los verdaderos ladrones y corruptos". Luis Rubiales es el creador, desarrollador y protagonista del "mejor proyecto que vio el fútbol español". Luis Rubiales es, en fin, un prohombre de nuestro tiempo, "damnificado de la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español y de una de las persecuciones injustas más duras y crueles de la democracia española". Así, a