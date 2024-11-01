Rubén Vaquero: Racismo, Yihadismo, Libertad de Expresión y Justicia en España

Rubén Vaquero, el hermano Roberto Vaquero, abogado penalista y socio de Stans Abogados, que defiende ideas muy distintas a las de su mediático hermano. En esta charla Rubén cuenta por qué eligió el derecho penal, cómo trabaja en su despacho y por qué considera injusto el actual máster de abogacía. Hablamos de su sentido de la justicia, del racismo estructural en España y de su especialización en defender a inmigrantes injustamente acusados de terrorismo yihadista...