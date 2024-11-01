edición general
3 meneos
55 clics
Rubén Vaquero: Racismo, Yihadismo, Libertad de Expresión y Justicia en España

Rubén Vaquero: Racismo, Yihadismo, Libertad de Expresión y Justicia en España

Rubén Vaquero, el hermano Roberto Vaquero, abogado penalista y socio de Stans Abogados, que defiende ideas muy distintas a las de su mediático hermano. En esta charla Rubén cuenta por qué eligió el derecho penal, cómo trabaja en su despacho y por qué considera injusto el actual máster de abogacía. Hablamos de su sentido de la justicia, del racismo estructural en España y de su especialización en defender a inmigrantes injustamente acusados de terrorismo yihadista...

| etiquetas: entrevista , rubén vaquero , abogado , derecho , justicia , españa
3 0 0 K 26 actualidad
5 comentarios
3 0 0 K 26 actualidad
Pataperro #2 Pataperro *
Se expresa con una claridad que pocas veces se ve, muy buena entrevista.

Tiene la misma voz que el hermano e ideas totalmente opuestas. Flipante.
0 K 9
rusito #5 rusito
#2 Suelta cada puyazo a su hermano sin nombrarlo cuando habla de streammers...
0 K 9
#1 ldoes
Roberto Vaquero si un moro no le hubiese levantado a la novia.
0 K 8
Pertinax #3 Pertinax
#1 Alumno de Pablo Iglesias. :troll:
1 K 31
#4 ldoes *
#3 Bueno, Roberto fue alumno de Monedero (y no sé si de Pablo también?)
0 K 8

menéame