Ruanda y Congo firman la paz con la mediación de EE.UU

Ruanda y Congo firman la paz con la mediación de Estados Unidos. Aunque nada es gratis y hay que entender que en el Congo hay grandes negocios como la explotación de las minas que originaron precisamente el conflicto con Ruanda. La guerra entre ambos países tiene origen en diferencias étnicas, pero la lucha a día de hoy es por el control de los recursos. Alrededor del 80% de las reservas mundiales de coltán y cobalto, esenciales en tecnología, están en el Congo. Desde Ruanda, los rebeldes del M23 apoyados por el Gobierno ruandés, se han hecho