RTVE adquiere los derechos para la emisión de la Copa del Mundo 2026

RTVE emitirá el Mundial de fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en el verano de 2026 tras el acuerdo logrado con la FIFA. Es la primera vez que tres países comparten la organización de una Copa del Mundo. La competición se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y será el más largo de la historia, ya que competirán por primera vez 48 selecciones de los cinco continentes, en vez de las 32 de los anteriores.