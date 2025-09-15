·
5
meneos
211
clics
El Roto: son dinosaurios
El Roto: son dinosaurios. Viñeta del 15 de septiembre de 2025
|
etiquetas
:
el roto
,
dinosaurios
,
trump
,
putin
,
netanyahu
,
augusto monterroso
5
0
0
K
72
actualidad
1 comentarios
5
0
0
K
72
actualidad
#1
strike5000
Ni es humor, ni es una crítica, ni tiene sentido alguno. Bueno, sentido sí, entiendo que quiere decir que tienen una visión anticuada de la política y la sociedad pero vamos, irrelevante.
0
K
10
