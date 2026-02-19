edición general
26 meneos
178 clics
El Roto: recuérdaselo a los tuyos

El Roto: recuérdaselo a los tuyos

Viñeta de El Roto para El País, del 19 de febrero de 2026.

| etiquetas: el roto , recuérdaselo , tuyos , yaveh , dios , gaza , israel
20 6 1 K 333 ocio
5 comentarios
20 6 1 K 333 ocio
#1 Leon_Bocanegra
Maravillosa viñeta!
3 K 52
Autarca #2 Autarca
Me encanta el roto pero hoy no le entiendo la viñeta

Supongo que se refiere a la hipocresía de los de derechas

Pero la verdad es que el burka debe ser criticado desde cualquier posición que no sea la del islam radical

www.meneame.net/story/rufian-afirma-burka-salvajada-izquierda-no-puede
0 K 11
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#2 El velo que lleva la mujer es para situar la viñeta en Gaza, donde la mayoría de mujeres visten de esa forma.
Si hubiera puesto a una mujer vestida de occidental podría parecer que estuviera hablando de cualquier otro sitio.

No creo que sea una defensa del burka. De hecho, podría ser un chador perfectamente.
4 K 62
Autarca #4 Autarca
#3 Ah!

pues meneo
0 K 11
Oghaio #5 Oghaio *
#2 pero a ver, alma de cántaro, ¿qué tiene que ver el burka aquí? ¿tú te has leído el texto de la viñeta?
0 K 20

menéame