·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11831
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9840
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
12630
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6589
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
6475
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
más votadas
397
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
514
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
491
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
964
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
366
Rufián llama a las izquierdas a hackear la ley electoral para ganar a PP y Vox
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
178
clics
El Roto: recuérdaselo a los tuyos
Viñeta de El Roto para El País, del 19 de febrero de 2026.
|
etiquetas
:
el roto
,
recuérdaselo
,
tuyos
,
yaveh
,
dios
,
gaza
,
israel
20
6
1
K
333
ocio
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
6
1
K
333
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Leon_Bocanegra
Maravillosa viñeta!
3
K
52
#2
Autarca
Me encanta el roto pero hoy no le entiendo la viñeta
Supongo que se refiere a la hipocresía de los de derechas
Pero la verdad es que el burka debe ser criticado desde cualquier posición que no sea la del islam radical
www.meneame.net/story/rufian-afirma-burka-salvajada-izquierda-no-puede
0
K
11
#3
angelitoMagno
#2
El velo que lleva la mujer es para situar la viñeta en Gaza, donde la mayoría de mujeres visten de esa forma.
Si hubiera puesto a una mujer vestida de occidental podría parecer que estuviera hablando de cualquier otro sitio.
No creo que sea una defensa del burka. De hecho, podría ser un chador perfectamente.
4
K
62
#4
Autarca
#3
Ah!
pues meneo
0
K
11
#5
Oghaio
*
#2
pero a ver, alma de cántaro, ¿qué tiene que ver el burka aquí? ¿tú te has leído el texto de la viñeta?
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Supongo que se refiere a la hipocresía de los de derechas
Pero la verdad es que el burka debe ser criticado desde cualquier posición que no sea la del islam radical
www.meneame.net/story/rufian-afirma-burka-salvajada-izquierda-no-puede
Si hubiera puesto a una mujer vestida de occidental podría parecer que estuviera hablando de cualquier otro sitio.
No creo que sea una defensa del burka. De hecho, podría ser un chador perfectamente.
pues meneo