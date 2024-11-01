·
5
meneos
60
clics
Rosa Rodríguez y la teoría de la conspiración de 'PSOEpalabra'
La concursante defendió que tras ganar el bote pagará impuestos “con gusto”, dando comienzo a una loca teoría que la vincula con el Gobierno
#1
luckyy
Hay que hacer hincapié en que la UME, la guardia civil, los bomberos que se desplazan a todos los desastres que vivimos, las ayudas que vendrán, todo ello se paga con impuestos; no lo va a pagar el novio de Ayuso o los influencers de Andorra.
2
K
33
#5
Cehona
#1
Ya he visto en videos en pedruscos de Grazalema "solo el pueblo salva el pueblo" deben estar preparando las próximas donaciones de la "revuelta".
Por cierto, te olvidas de la AEMET, verdadera "culpable" de que se hallan tomado medidas de precaución, avisos, es-alert y "maquinaría" de emergencias.
0
K
13
#4
haprendiz
Maldito Perro Sanxe, lavando el cerebro de la gente para que opine que pagar impuestos está bien.
0
K
11
#2
Jaime131
Ya han salido los conspiranoicos.
0
K
10
#6
MoñecoTeDrapo
*
Que como no sabe de deportes es muy raro que supiese el nombre del MVP de la.NFL de 1968. Si, claro. Como si alguien que sí supiera de deportes lo iba a saber. Los concursantes estudian este tipo de listados.
0
K
10
#3
sliana
La culpa es de los chis 5g
0
K
7
Por cierto, te olvidas de la AEMET, verdadera "culpable" de que se hallan tomado medidas de precaución, avisos, es-alert y "maquinaría" de emergencias.