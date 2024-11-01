Ronald Araújo realiza un viaje espiritual a Israel para recuperar estabilidad con el Barcelona

El defensor tomó un vuelo desde Barcelona a las 11:00 horas con la intención de recorrer distintos puntos religiosos y culturales. Su objetivo consiste en encontrar claridad y equilibrio antes de reincorporarse a la actividad del equipo dirigido por Hansi Flick. El viaje incluye visitas a Jerusalén, donde se ubican lugares considerados sagrados para el cristianismo. Araújo, de profunda fe, busca apoyo espiritual en un momento que considera determinante para retomar estabilidad.