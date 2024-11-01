Los romanos ya construyeron obras antirriadas en el sureste peninsular, según un estudio de la UA

Han documentado un sorprendente sistema de gestión del agua de la época romana adaptado a zonas semiáridas en el municipio de Elche e implantado también en otros enclaves del sureste peninsular con un doble fin: contener los efectos de las riadas y almacenar recursos hídricos con destino al regadío...Una "superpresa" de hormigón se levantó para regular las avenidas del río Alebus (actual Vinalopó)...También se ha descubierto un sistema de grandes balsas (algunas de 2.500 metros cuadrados y 50 metros de lado) .