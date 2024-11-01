Roma no se expandió solo con legiones: el arma secreta fueron los rumores y la desinformación

Un artículo académico publicado en 2025 en Dialogues d’Histoire Ancienne por el investigador Jorge Barbero Barroso, de la UAM, arroja una luz fascinante sobre el ascenso imparable de Roma. Según este trabajo las legiones y la ingeniería no fueron las únicas herramientas de conquista. Los romanos fueron también maestros en el arte de la guerra psicológica y la manipulación de la información, utilizando rumores y desinformación como armas estratégicas en sus campañas militares y en la compleja red diplomática del Mediterráneo antiguo.