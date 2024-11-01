El 'rollkur', la hiperflexión del cuello que divide al mundo ecuestre

La cuestión estuvo sobre la mesa en una conferencia internacional celebrada en 2023 en la que más de 200 expertos analizaron la responsabilidad de los seres humanos respecto al bienestar de los caballos de competición. El encuentro puso de relieve un aspecto esencial, y es que si la sociedad ha asumido que el maltrato es inaceptable en perros o gatos, ¿por qué aún existen técnicas permitidas en el deporte ecuestre que generan sufrimiento evidente?