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RollerCoin: ganar criptomonedas jugando a minijuegos de 8 bits

RollerCoin lleva activo desde 2018 y sigue siendo uno de los pocos juegos play-to-earn que realmente paga. No es una promesa vaga de tokens que valen cero: permite retirar Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana y varias criptomonedas más directamente a tu wallet. La mecánica es sencilla, el umbral de entrada es cero euros y las recompensas son reales, aunque modestas si juegas en modo gratuito. Esto es lo que hay que saber antes de empezar.

| etiquetas: criptomonedas , bitcoin , rollercoin , coinbase , p2e
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5 comentarios
2 1 1 K 13 tecnología
Urasandi #1 Urasandi
Cuando no firman el "artículo", suele ser spam....
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lgm1976 #2 lgm1976
#1 El blog es mío, llevo tiempo en RollerCoin y me pareció que merecía un análisis sin el hype habitual del p2e.
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#3 xaxipiruli
Lleva enlace de referido.
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lgm1976 #4 lgm1976
#3 Sí, lo tiene. Lo digo en el artículo. Si no quieres usarlo, entras directamente en rollercoin.com y listo.
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#5 Factorio
#4 ¿Cuánto sacas al mes? ¿Cuánto has invertido? ¿Cuánto de ello llega de referidos, cuánto de juego y cuánto de inversión?
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menéame