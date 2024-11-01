RollerCoin: ganar criptomonedas jugando a minijuegos de 8 bits

RollerCoin lleva activo desde 2018 y sigue siendo uno de los pocos juegos play-to-earn que realmente paga. No es una promesa vaga de tokens que valen cero: permite retirar Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana y varias criptomonedas más directamente a tu wallet. La mecánica es sencilla, el umbral de entrada es cero euros y las recompensas son reales, aunque modestas si juegas en modo gratuito. Esto es lo que hay que saber antes de empezar.