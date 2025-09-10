Roldán se queda solo: Apoyo masivo en Son Sardina a la huelga contra el profesor condenado por acoso

No ha habido bullicio alguno. En Son Sardina, el inicio de este nuevo curso lectivo ha sido totalmente atípico debido a la protesta de las familias por la incorporación del profesor Miquel Roldán al centro Maria Antonia Salvà, de Son Sardina. Todo para lograr la destitución inmediata de Miquel Roldán, el maestro que fue condenado en noviembre de 2024 a un año de prisión y una multa de 6000 euros por el acoso continuado a un menor. Una sentencia que se dictó, aunque no en firme, y se mantiene abierta por un recurso interpuesto por el profesor se
| etiquetas: son sardina , huelga , reincorporación , profesor , acoso continuado , roldán