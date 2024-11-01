edición general
Rockstar Games en el ojo del huracán: despidos masivos empañan el desarrollo de GTA 6

La polémica ha caído como un jarro de agua fría sobre Rockstar Games. El estudio británico responsable de Grand Theft Auto se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia tras despedir a 34 trabajadores en sus oficinas de Reino Unido y Canadá. La decisión ha desencadenado protestas callejeras, intervención del Parlamento Escocés y una demanda formal del sindicato IWGB. Lo que comenzó como una disputa laboral interna se ha convertido en un escándalo que amenaza la imagen de uno de los estudios más exitosos.

elGude #1 elGude
Yo lo entiendo. Rockstar es una compañía pequeña, que nunca ha hecho un juego y que tiene el dinero justo para hacer este juego, no saben si van a tener éxito, hay que pensar en los pequeños empresarios.
Meneanauta #3 Meneanauta *
#1 Sólo recordar que la industria de los videojuegos factura más que la del cine y la música juntas. Aun así tienen a la peña currando hasta 80 horas y sin derecho a sindicarse. 'Pasion' lo llaman ellos.
#10 Malandrico *
#3 Como el Gonzo Suárez, que dijo que el crunch estaba guay porque creaba espartanos :shit:
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#1 GTA que?
:troll:
elGude #12 elGude
#11 GTA who
Meneanauta #8 Meneanauta *
#6 Bueno. Desconozco si Rockstar habrá tenido crisis mayores que esta como tú sugieres. En cualquier caso les deseo toda la suerte a estos trabajadores frente a tamaños explotadores.
#9 Eukherio
#8 Depende de lo que definas como crisis, pero cuando sacaron la trilogía de GTAs se comieron una buena hostia en términos de reputación. Tiraba como el culo en casi cualquier consola, estaba hasta arriba de bugs y se le veían las costuras por todos lados, que usaron IA para ampliar la resolución de ciertas imágenes del juego y después la IA se inventaba cosas y la mitad de carteles no tenían sentido. Se tuvieron que dejar un montón de dinero para parchear el desastre, que el juego salió en 2021 y estuvieron metiéndole parches grandes hasta finales de 2024. No era un estudio interno, pero fue un desastre completo.
#2 Eukherio
Igual lo de decir que es una de las crisis más graves de su historia por despedir a 30 personas es un poco exagerado. Largó Amazon a 14.000 cuando petó su división de juegos. No sé yo si es comparable.
Meneanauta #4 Meneanauta *
#2 Los ha despedido por estar sindicados, 'mala conducta' segun Rockstar. El efecto rebote ha sido que se han plantado en protesta otros 200 trabajadores. No vamos a ver el Gta VI en años
#6 Eukherio
#4 Si se plantan de manera efectiva 200 más sí que habrá retrasos, pero esos equipos son enormes. El Red Dead Redemption 2 ya tenía más de 1500 desarrolladores y el GTA VI es claramente más grande.
elGude #5 elGude
#2 teniendo en cuenta, que GTA VI no ha salido y ya se especula con que va a vender como pan caliente, pues es una jugada muy sucia.

Luego dicen, mira este juego ha costado mucho y hay que pagar 100€ por el juego.

Porque claro, sacar juegos a 20 o 40€ y que no solo sean buenos, sino que vaya a ganar el GOTY el Expedition 33 (con ex empleados de Ubisoft) o el Silksong que son 4 tíos en su casa.
#7 Eukherio
#5 A ver, ya hace tiempo que se especula con eso de que costará 100€, y la verdad es que jugando un poco a abogado del Diablo, si el juego sale pulido y tiene on-line gratis como el V, puede hasta no ser un precio injusto. En pandemia estuve jugando a los golpes del GTA on-line y son horas y horas de contenido, y pagué 30 euros por el juego en su momento, y mis colegas nada que lo regalaba Epic. Tengo 400 horas en Steam, y casi todas de la época de la pandemia.

Aunque bueno, en los tiempos que corren seguro que lo sacan petado de bugs, con optimización mínima para PC (marca de Rockstar) y con un on-line más limitado con una monetización mucho más agresiva. Entonces ya será más que discutible el precio.
