Rockstar Games en el ojo del huracán: despidos masivos empañan el desarrollo de GTA 6

La polémica ha caído como un jarro de agua fría sobre Rockstar Games. El estudio británico responsable de Grand Theft Auto se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia tras despedir a 34 trabajadores en sus oficinas de Reino Unido y Canadá. La decisión ha desencadenado protestas callejeras, intervención del Parlamento Escocés y una demanda formal del sindicato IWGB. Lo que comenzó como una disputa laboral interna se ha convertido en un escándalo que amenaza la imagen de uno de los estudios más exitosos.