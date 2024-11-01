Rockstar Games en el ojo del huracán: despidos masivos empañan el desarrollo de GTA 6

La polémica ha caído como un jarro de agua fría sobre Rockstar Games. El estudio británico responsable de Grand Theft Auto se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia tras despedir a 34 trabajadores en sus oficinas de Reino Unido y Canadá. La decisión ha desencadenado protestas callejeras, intervención del Parlamento Escocés y una demanda formal del sindicato IWGB. Lo que comenzó como una disputa laboral interna se ha convertido en un escándalo que amenaza la imagen de uno de los estudios más exitosos.
| etiquetas: rockstar , despidos , sindicato , gta
Luego dicen, mira este juego ha costado mucho y hay que pagar 100€ por el juego.
Porque claro, sacar juegos a 20 o 40€ y que no solo sean buenos, sino que vaya a ganar el GOTY el Expedition 33 (con ex empleados de Ubisoft) o el Silksong que son 4 tíos en su casa.
Aunque bueno, en los tiempos que corren seguro que lo sacan petado de bugs, con optimización mínima para PC (marca de Rockstar) y con un on-line más limitado con una monetización mucho más agresiva. Entonces ya será más que discutible el precio.