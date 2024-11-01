edición general
Robots humanoides haciendo una impresionante demostración de acrobacias y artes marciales en la inauguración del nuevo año chino

#0 triplicada
#1 Pues yo no lo había visto y estoy flipando
Cuando veo la miniatura de un YouTuber con cara de gilipollas, ya sé de forma automática por que no entro.
#3 tienes que entrar, es una auténtica pasada!
#3 Vengaaaaa, q lo estas deseando, hazle la rima a #5
#7 Por el **** te la hinco. :troll:
#8 cobarde que el **** te arde
#9 No me lo digas. Tú, como yo, acabas de descubrir que para poder escribir cuatro asteriscos seguidos tienes que editar el comentario. xD
#10 no me queda nada claro a q pollas viene la negrita xD
#3 agree. Que ganas de que se pase está moda de gilipollismo
Los de amarillo son superrealistas, la verdad. Ahora en serio, impresionante, sobre todo lo de los nunchakus, que al no ser rígidos son mucho más difíciles de controlar...
