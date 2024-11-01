edición general
El Robotaxi de Tesla tiene cuatro veces más probabilidades de chocar que los conductores humanos

En el informe se suprimen descripciones de los accidentes por tratarse de "información comercial confidencial", pero ya son 14 los accidentes ocurridos en Austin (Texas), y al parecer el ritmo al que se producen los accidentes sigue aumentando, y no sólo por el hecho de que haya más Robotaxis circulando por las carreteras. Estos accidentes incluyen uno conduciendo en línea recta a 27 kilómetros por hora contra un objeto fijo, un choque con un autobús y dos incidentes distintos en los que el Tesla chocó contra objetos dando marcha atrás.

| etiquetas: estados unidos , vehículos autónomos , tesla , robotaxi , accidentes
comentarios
Supercinexin #1 Supercinexin
Ahora es cuando todos los meneantes que jurábais y perjurábais, hace ya unos sólidos 13 añazos, que los taxistas tenían los días contados, que si los conductores humanos ya sobraban, que si la máquina ya estaba lista para sustituir al hombre... venís a pedir perdón por las molestias a todos los usuarios con sentido común y también a Peseto Loco.
#5 nadaman
#1 Tesla no es ningún referente de la conducción autónoma. Mejor usar waymo o mobileye que tienen un buen historial de promesas cumplidas.
ghotam #3 ghotam
Puede que el nombre no haya ayudado mucho a las ventas…
#2 diablos_maiq
Si viene con baliza v16 no hay de qué preocuparse :troll:
#4 cocococo
#2 Cuando la Unión Europea (o lo que queda de alla) eche abajo la baliza supongo que tendrán que devolverle el dinero a todos los españoles que compraron una.
#6 nadaman
Realmente esperaba mínimo unas 20 veces más probabilidades que un humano
