El Robotaxi de Tesla tiene cuatro veces más probabilidades de chocar que los conductores humanos

En el informe se suprimen descripciones de los accidentes por tratarse de "información comercial confidencial", pero ya son 14 los accidentes ocurridos en Austin (Texas), y al parecer el ritmo al que se producen los accidentes sigue aumentando, y no sólo por el hecho de que haya más Robotaxis circulando por las carreteras. Estos accidentes incluyen uno conduciendo en línea recta a 27 kilómetros por hora contra un objeto fijo, un choque con un autobús y dos incidentes distintos en los que el Tesla chocó contra objetos dando marcha atrás.