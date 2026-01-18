Roberto Masotti: Keith Jarrett – A Portrait (ing)  

El fotógrafo italiano Roberto Masotti (1947-2022) fue uno de los cronistas visuales más perspicaces de la música moderna, una figura cuyo trabajo moldeó la sensibilidad de ECM Records. Sus fotografías adornaron casi doscientas portadas y folletos del sello, formando un archivo paralelo a la propia música. Desde la austera radiancia de Officium hasta el retrato discretamente impactante de John Cage que enmarca la grabación de Herbert Henck de las primeras obras para piano del compositor...
