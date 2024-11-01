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Robert Poole, historiador espacial: “Ver la Tierra desde la Luna es maravilloso, necesitamos transmitirlo a los jóvenes”

Robert Poole, historiador espacial: “Ver la Tierra desde la Luna es maravilloso, necesitamos transmitirlo a los jóvenes”

Las imágenes de la Tierra tomadas por los astronautas de la misión Artemisa II desde los alrededores de la Luna se convertirán en el gran símbolo de este regreso tripulado a nuestro satélite después de más de medio siglo. Todos los detalles técnicos e interesantes sobre la misión quedarán en un segundo plano y será la fuerza de las fotografías la que instale un recuerdo en la memoria colectiva, como sucedió con las dos instantáneas más famosas de las misiones Apolo: la conocida como 'Earthrise', salida de la Tierra sobre el horizonte lunar capt

| etiquetas: tierra , luna , nasa
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5 comentarios
5 1 1 K 64 ciencia
sorrillo #1 sorrillo
Para las nuevas generaciones ese hito es algo de la historia, no del presente ni del futuro. Hace casi 60 años de ello, que ahora se repita pues es lógico que pase sin pena ni gloria.

Con Marte sería posiblemente distinto.
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#2 woke
necesitamos transmitirlo a los terraplanistas.
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josde #5 josde
#2 Con este viaje y tanta foto les ha dejado con el culo al aire y sin argumentos.
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Anfiarao #3 Anfiarao *
a los jóvenes.. y a los adultos capitalistas/neoliberales y tecno-talibanes
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Supercinexin #4 Supercinexin
Los jóvenes, que ya tienen acceso a Internet, no se dejan engañar fácilmente y quieren ver la imagen real de la tierra y no un burdo montaje hecho con IA. Que pongan la foto de verdad y no engañen.  media
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menéame