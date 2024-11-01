Robert Poole, historiador espacial: “Ver la Tierra desde la Luna es maravilloso, necesitamos transmitirlo a los jóvenes”

Las imágenes de la Tierra tomadas por los astronautas de la misión Artemisa II desde los alrededores de la Luna se convertirán en el gran símbolo de este regreso tripulado a nuestro satélite después de más de medio siglo. Todos los detalles técnicos e interesantes sobre la misión quedarán en un segundo plano y será la fuerza de las fotografías la que instale un recuerdo en la memoria colectiva, como sucedió con las dos instantáneas más famosas de las misiones Apolo: la conocida como 'Earthrise', salida de la Tierra sobre el horizonte lunar capt