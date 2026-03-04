Robert De Niro conmueve en el Carnegie Hall con mensaje de Lincoln

De Niro participó en la gala anual de Tibet House US, donde recitó un histórico discurso de Abraham Lincoln sobre la civilidad. A pesar de que el nombre del mandatario apenas se escuchó durante las tres horas de función, su influencia fue palpable en las intervenciones de varios artistas. Se escucharon críticas hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la situación bélica con Irán y el clima de hostilidad social.