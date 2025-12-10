Robe Iniesta, hasta la RAE le acabó dando la razón

En verano de 1997, un adolescente entraba en su casa de las Delicias de Zaragoza con una camiseta recién comprada en el rastro del último disco de su grupo favorito. Lo había hecho en su rebeldía de adolescente, pero conforme veía el momento de que sus padres la vieran ya no lo veía tan claro. No había vuelta atrás, su madre le vio con la camiseta de 'Iros todos a tomar por culo'. "Tiene un error ortográfico, se dice idos", le espetó su madre. ¿Tanto pánico para esto?, pensó el joven.