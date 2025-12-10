edición general
Robe Iniesta, hasta la RAE le acabó dando la razón

Robe Iniesta, hasta la RAE le acabó dando la razón

En verano de 1997, un adolescente entraba en su casa de las Delicias de Zaragoza con una camiseta recién comprada en el rastro del último disco de su grupo favorito. Lo había hecho en su rebeldía de adolescente, pero conforme veía el momento de que sus padres la vieran ya no lo veía tan claro. No había vuelta atrás, su madre le vio con la camiseta de 'Iros todos a tomar por culo'. "Tiene un error ortográfico, se dice idos", le espetó su madre. ¿Tanto pánico para esto?, pensó el joven.

EldelaPepi #6 EldelaPepi
#5
Noniná.
Triple negación que es una afirmación.

¡Chuparos esa, lenguas indoeuropeas! :->
aavvaallooss #7 aavvaallooss
#6 Los granainos a la vanguardia del lenguaje
EldelaPepi #8 EldelaPepi
#7
Los andaluces, en general. :hug:
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Incluso llegaron los reconocimientos en su tierra, Extremadura (como la Medalla de Oro o que le pusieran su nombre a una calle), que aceptó a pesar de que él se consideraba ciudadano del mundo. Un mundo contra el que se rebelaba, pero que al final le acabó dando la razón. Justo 20 años después de que publicara aquel 'Iros a tomar por culo', la RAE aceptó el término 'Iros' en su diccionario.
TripleXXX #3 TripleXXX
Lo del imperativo es una batalla perdida y tampoco es digna de luchar.
Los lenguajes están vivos y hay que admitir los cambios aunque a algunos nos rechinen un poco.
Si no, seguiríamos hablando latín.
#5 Robe7064
#3 O protoindoeuropeo o lo que haya venido antes. A mí me incomoda mucho la ausencia de no en las negaciones que lleva unos años apareciendo por estos lados ("Hicieron nada", "Había casi nadie") y en cambio me hace gracia que la gente conjugue caber con las formas de caer ("Me cae", "No caigo")... Usus tyrannus est.
ewok #2 ewok
RAE, vamos tarde para aceptar el si me queréis, irse.
#4 Robe7064
Nada como el ir defectivo del Cono Sur: su imperativo de segunda singular ya no se usa, se reemplazó por las conjugaciones del verbo andar. Se dice andá y andate en rioplatense y anda y ándate en chileno. Pero en Santiago del Estero algunos todavía usan i, ite, que sería lo esperable en el voseo.
