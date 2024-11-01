Roba dos perros de la protectora de animales de Badalona por encargo: uno lo vende y el otro lo abandona

Lo que en un principio parecía ser un robo más —en este caso, de dos perros de una protectora de Badalona— ha acabado siendo una historia mucho más rocambolesca, en la que el supuesto ladrón quería hacer negocio con los animales. El robo se cometió la noche del domingo al lunes, 23 de febrero. El ladrón abrió las dos jaulas donde estaban Zander y Tyson. Cogió a los perros y desapareció. El mismo lunes,la protectora pidió ayuda por redes sociales para localizar a los animales. Poco rato después, Tyson, el perro más grande, apareció deambulan...