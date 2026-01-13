edición general
Riki Blanco: tropezar dos veces en el mismo nazi

Riki Blanco: tropezar dos veces en el mismo nazi  

El ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Viñeta de Riki Blanco.

