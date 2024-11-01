El riff que me voló la cabeza | Entrevistamos a Goar Iñurrieta  

Goar Iñurrieta, (guitarrista de Cicatriz, Nacho Garcia Vega, Estopa, Sorry Mamma... ), estuvo charlando con nosotros en nuestro canal de Youtube de su manera de enfocar la guitarra eléctrica, su actitud vital y su filosofía con respecto a la música, sus trucos, anécdotas, armonía, los secretos de su sonido, sus experiencias y planes de futuro. De la mano del guitarrista Juanjo Melero en esta entrevista destapamos el tarro de las esencias y os contamos todo sobre la guitarra, la música y la vida en general.