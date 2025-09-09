edición general
Ribera sufre la ‘censura’ política de Von der Leyen: ni versos sueltos ni contrapesos internos

Ribera sufre la 'censura' política de Von der Leyen: ni versos sueltos ni contrapesos internos

La Comisión Europea no permitió que Ribera explicara la histórica multa de Google y muestra la dominación absoluta de la institución por Von der Leyen

#2 Pixmac
Debería dimitir. No se debe trabajar en esas condiciones.
Mangione #1 Mangione *
¡Von der Leyen, nazi, traidora, subnormal!
madeagle #4 madeagle
La lider que necesita Europa: debil con los fuertes (Trump, Xi, Putin) y fuerte con los debiles (los ciudadanos de la UE, los europarlamentarios y sus comisarios subordinados)

Kiss up, kick down
#3 beltraneja
no puede hacer una rueda de prensa por su cuenta?
