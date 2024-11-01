edición general
5 meneos
8 clics
RFK Jr. vive en un mundo antivacunas ficticio (ENG)

RFK Jr. vive en un mundo antivacunas ficticio (ENG)

En una maratoniana audiencia celebrada el jueves ante la Comisión de Finanzas del Senado, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se enfrentó a una avalancha de preguntas de los senadores, indignados por sus recientes acciones, especialmente las relacionadas con la política de vacunas y las recientes reorganizaciones en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Kennedy se defendió enérgicamente, haciendo a menudo declaraciones contradictorias.

| etiquetas: rfk , jr , vida , mundo , antivacunas , ficticio
4 1 0 K 71 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 71 actualidad
johel #1 johel *
Una pregunta, ¿esta en nomina de las empresas sanitarias privadas que se van a forrar con costosos tratamientos que no se aplicarian gastando un par de dolares o no le da ni para poner el cazo?
0 K 11
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Estados Unidos es uno de los países desarrollados con mayor índice de mortalidad infantil. Ahora llueve sobre mojado y ponen otro clavo en el ataúd.
0 K 11
alfon_sico #2 alfon_sico
Vive en un mundo ficticio. Punto
0 K 9

menéame