RFK Jr. vive en un mundo antivacunas ficticio (ENG)

En una maratoniana audiencia celebrada el jueves ante la Comisión de Finanzas del Senado, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se enfrentó a una avalancha de preguntas de los senadores, indignados por sus recientes acciones, especialmente las relacionadas con la política de vacunas y las recientes reorganizaciones en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Kennedy se defendió enérgicamente, haciendo a menudo declaraciones contradictorias.