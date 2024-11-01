RFK Jr.: «Hay mucha gente de este gabinete que podría hacer una caminata de 50 millas». Trump: «¿Y yo qué? No has mencionado mi nombre. ¡Yo podría hacer una caminata de 50 millas!» [ENG]  

RFK Jr. elogió a los miembros de la administración Trump por su buena forma física y afirmó que podrían completar exigentes retos de resistencia. «Tenemos un grupo de pura sangre en este gabinete», dijo, añadiendo: «Hay mucha gente que probablemente podría hacer una caminata de 50 millas». Mientras Kennedy mencionaba nombres como «Pete, Scott, Sean Duffy, Linda, Tulsi y Doug Burgum», Trump le interrumpió. «¿Y yo qué? No has mencionado mi nombre», dijo Trump, mientras Kennedy hacía una breve pausa.