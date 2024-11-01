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RFK Jr.: «Hay mucha gente de este gabinete que podría hacer una caminata de 50 millas». Trump: «¿Y yo qué? No has mencionado mi nombre. ¡Yo podría hacer una caminata de 50 millas!» [ENG]  

RFK Jr. elogió a los miembros de la administración Trump por su buena forma física y afirmó que podrían completar exigentes retos de resistencia. «Tenemos un grupo de pura sangre en este gabinete», dijo, añadiendo: «Hay mucha gente que probablemente podría hacer una caminata de 50 millas». Mientras Kennedy mencionaba nombres como «Pete, Scott, Sean Duffy, Linda, Tulsi y Doug Burgum», Trump le interrumpió. «¿Y yo qué? No has mencionado mi nombre», dijo Trump, mientras Kennedy hacía una breve pausa.

| etiquetas: trump , rfk , caminata , hike
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1 comentarios
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#1 Grahml
Es irónico que de todos los niños que había en la sala, el más infantil de todos sea precisamente el presidente de los EEUU.

No lo dijo bromeando, lo dijo totalmente en serio.
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menéame