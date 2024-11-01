edición general
Rezvani Tank 2026: si llega el apocalipsis, este es tu coche

El ‘Security Package’ incluye opciones tan mundanas como tiradores de las puertas electrificados, máscaras de gas, kit de hipotermia, dispensador de gas pimienta o protección contra pulsos electromagnéticos, entre muchas otras cosas. El ‘Armored Package’, como su nombre indica, aporta cristales y carrocería a prueba de balas, protección antiexplosivos en los bajos o sistema de visión nocturna. Estas mejoras suponen pasar de los 42.000 dólares del primer paquete a los 85.000 $.

camvalf #1 camvalf
El próximo coche para circular por las principales ciudades de EEUU :troll:
GanaderiaCuantica #3 GanaderiaCuantica
Si las ruedas no son a prueba de balas…no sé si comprarlo.
#2 poseso
Muy bueno para llevar a los niños al cole.
