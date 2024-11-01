·
5376
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
5649
clics
El cómico y la broma
4867
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3894
clics
El silencio cómplice
3652
clics
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
más votadas
382
"Marte puede esperar. La humanidad no", la respuesta de Sánchez a Elon Musk por criticar la regulación de inmigrantes
366
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
405
Rosalía aparece por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona: "Es un honor estar en este escenario"
535
Ayuso es recibida en la misa funeral de Madrid entre gritos de "asesina"
766
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
Los reyes, Feijóo y el Gobierno dan la espalda a la misa de Ayuso por Adamuz
La presidenta madrileña se queda completamente sola en su particular homenaje a las víctimas de Adamuz y en plena estrategia de confrontación
#1
YSiguesLeyendo
IDA Baila Sola, nuevo hit en las radiofórmulas!
5
K
74
#2
concentrado
MAR, cuando se le pase la resaca, diseñará la venganza.
0
K
20
#5
Sergio_ftv
Sola no se quedó, también fue ese al que el Don del Palco Recalificado le da collejas.
0
K
15
#6
elgranpilaf
#5
Traduce tío. El don del palco es Florentino y al que le da collejas es carapolla?
0
K
11
#3
sotillo
La caída de la IDA
0
K
11
#4
elgranpilaf
IDA ya aprovecha y dile a tu novio que se confiese al finalizar la misa por todo lo que ha robado
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
