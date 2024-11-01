·
El rey Juan Carlos dice ha tenido 'dos deslices' en su vida y la reacción de Ferreras no se ha visto nunca antes
Aún no se han publicado las memorias de Juan Carlos I en España —Reconciliación (Ed. Stock) ha salido este 5 de noviembre en Francia— y ya hay en los medios de comunicación lo que los jóvenes llaman salseo.
juan carlos i
,
ferreras
#2
manbobi
Ferreras es muy burdo y yo no voy con ello.
3
K
39
#4
Albarkas
Claro, porque las chicas "de pago" eran temas comerciales. Nunca mejor dicho.
Está tan trasnochado que no se da cuenta que ésto ya no cuela. Y que el montón de lacayos que tiene alrededor le van a esconder todo lo que ha hecho.
Se equivoca. Otra vez.
0
K
19
#1
Antipalancas21
Dos deslices, jajajajaja, sera por semana.
0
K
16
#7
A_S
#1
Justamente dos deslices, uno que duró hasta que cumplió 50 años y el otro que le dura desde entonces
0
K
9
#3
Pivorexico
*
Menudo aliento a rabo de Florentino Pérez, debe percibirse en esa mesa .
0
K
12
#6
Eukherio
Empieza mal las memorias si ya reconoce abiertamente que no dirá la verdad.
0
K
8
#5
Jarod_mc
El jorobado cocainomano está como para dar lecciones
0
K
6
#8
vituwaf
Se refiere a las veces que resbaló antes de llegar hasta la chica.
0
K
6
