El rey Juan Carlos dice ha tenido 'dos deslices' en su vida y la reacción de Ferreras no se ha visto nunca antes

Aún no se han publicado las memorias de Juan Carlos I en España —Reconciliación (Ed. Stock) ha salido este 5 de noviembre en Francia— y ya hay en los medios de comunicación lo que los jóvenes llaman salseo.

manbobi #2 manbobi
Ferreras es muy burdo y yo no voy con ello.
#4 Albarkas
Claro, porque las chicas "de pago" eran temas comerciales. Nunca mejor dicho.
Está tan trasnochado que no se da cuenta que ésto ya no cuela. Y que el montón de lacayos que tiene alrededor le van a esconder todo lo que ha hecho.
Se equivoca. Otra vez.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Dos deslices, jajajajaja, sera por semana.
#7 A_S
#1 Justamente dos deslices, uno que duró hasta que cumplió 50 años y el otro que le dura desde entonces
#3 Pivorexico *
Menudo aliento a rabo de Florentino Pérez, debe percibirse en esa mesa .
#6 Eukherio
Empieza mal las memorias si ya reconoce abiertamente que no dirá la verdad.
#5 Jarod_mc
El jorobado cocainomano está como para dar lecciones
#8 vituwaf
Se refiere a las veces que resbaló antes de llegar hasta la chica.
