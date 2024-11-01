·
4
meneos
27
clics
El Rey Juan Carlos, atrapado en Abu Dabi por el cierre del espacio aéreo: así vive la guerra entre EE.UU, Israel e Irán
El Rey Juan Carlos ha abandonado temporalmente su residencia en Abu Dabi y se ha trasladado a un hotel debido al estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán
|
etiquetas:
:
juan carlos de borbon
,
guerra
,
iran
,
israel
,
estados unidos
3
1
2
K
26
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
Aguarrás
Se merece ...
Pum catapum y que se joda.
4
K
46
#1
YSiguesLeyendo
lástima, justo ahora que quería volver a Españita, tener residencia fiscal acá y pagar impuestos!! no es que no quiera, es que no le dejan, eh? jejé
3
K
40
#4
Poll
#1
pobre tío, debe ser la persona con más mala suerte de España.
Nace en una chabola en el exilio.
Sus padres en el paro
Mata accidentalmente a su hermano
Le hacen casar una griega que no se entiende lo que dice.
Aún así saca adelante una familia numerosa
Cuando por fin consigue trabajo le montan un golpe de estado
Una vez jubilado la mujer lo deja.
Conoce a una falsa princesa y le estafa 100 millones de euros.
No le sale nada bien.
0
K
10
#3
cenutrios_unidos
Que le folle un pez polla que tiene la cola bien fresca.
3
K
35
#6
kinz000
Con un poco de suerte...
0
K
11
#5
fofito
Al final alguno de nuestros iluminados políticos reclamará que le acojamos como refugiado de guerra,al tiempo.
0
K
10
#9
a69
Espero que no le incomode mucho la situación y pueda seguir con su rutina habitual: no le falte el champagne francés, el caviar y las prostiputas.
0
K
10
#10
kkmonokk
#9
Se dice
prestiputas
(según José Tojeiro)
0
K
9
#8
ixo
Según el gurú neonazi de la derecha chusca (Melón Másk), en Abu Dabi se está más seguro ahora mismo que en Europa. Así que, que se tape bien la cabeza por si de repente empieza a llover fuerte.
0
K
7
#7
ASMoises
Estaba yo preocupado por el pollo este, si
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
