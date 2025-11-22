edición general
El rey emérito participa en un almuerzo privado de la Familia Real

El rey emérito Juan Carlos I acude este sábado a un almuerzo de la Familia Real en el Palacio de El Pardo de carácter totalmente privado que se celebra precisamente cuando se cumplen cincuenta años de su proclamación como monarca. El monarca, sentado en el asiento del copiloto, ha saludado con la mano a la prensa desde el interior del coche y ha sido el primero en llegar a la cita, de la que no habrá fotografías públicas. Previsiblemente, abandonará la capital española tras el almuerzo. Juan Carlos I lleva apartado de la vida pública y ...

#3 gorgos
Son garrapatas hasta su muerte
Pacofrutos #7 Pacofrutos *
#3 Cucarachas repugnantes. ¡Guillotina, Guillotina, Guillotina!!!
youtu.be/SO1Ahlwl6bI?si=GKKtxuZNUVfna8mZ
#9 eugeniodl
Qué se vayan a TPC todos, eméritos, familia real y almuerzos.
cocolisto #10 cocolisto *
Almuerzo privado,privado de toda vergüenza.La pregunta no es quien participa o no en el almuerzo,la pregunta es quién paga el ágape.Pocos se hacen esa pregunta.O tantos que no se atreven a formularla.
#8 soberao *
Ojo al detalle, que lo celebran en el Palacio de El Pardo, que fue la residencia oficial de Francisco Franco, y hoy su principal uso es el de alojar a los jefes de Estado extranjeros cuando se hallan de visita oficial en España. Para Felipe es como la casa del "abuelo", donde iban de pequeño y para Juan Carlos es como si estuviera de visita siendo un jefe de Estado en el extranjero...
1960 07 25 NODO 916A Palacio de El Pardo Franco celebra la fiesta de la exaltación del trabajo www.youtube.com/watch?v=FRDkufyV8h0
jonolulu #1 jonolulu *
Espero que tengan las escopetas de caza cargadas, que es tradición en esa casa
alfre2 #2 alfre2
Con una orden de un juez bajo el brazo, no hay puerta de palacio que la Guardia Civil no pueda derribar si se lo propone. Ánimo!
a69 #5 a69
Almuerzo privado con dinero público
#4 BoosterFelix
Tienen derecho a gastarse su dinero ganado con esfuerzo, mérito y votos ajenos como deseen.
Chewbacca #6 Chewbacca
Allí se partirán todos la caja de risa compartiendo chascarrillos de las peripecias de sus súbditos para lamerles el culo
