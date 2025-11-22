El rey emérito participa en un almuerzo privado de la Familia Real

El rey emérito Juan Carlos I acude este sábado a un almuerzo de la Familia Real en el Palacio de El Pardo de carácter totalmente privado que se celebra precisamente cuando se cumplen cincuenta años de su proclamación como monarca. El monarca, sentado en el asiento del copiloto, ha saludado con la mano a la prensa desde el interior del coche y ha sido el primero en llegar a la cita, de la que no habrá fotografías públicas. Previsiblemente, abandonará la capital española tras el almuerzo. Juan Carlos I lleva apartado de la vida pública y ...