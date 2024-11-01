edición general
La revolución no será televisada (música Molotov)

Tema de Gil Scott-Heron interpretada por el grupo mexicano Molotov y que se escucha en la película "Una batalla tras otra"de Paul Thomas Anderson ganador de Globos de Oro 2026. Letra en #1

cocolisto #1 cocolisto *
Peliculón como hacía tiempo que no había visto. Muy recomendable y esperanzadora en tiempos tan difíciles.
"Globos de Oro 2026: Paul Thomas Anderson gana por justicia poética en la fiesta de Warner y Brasil
El cineasta estadounidense, poco galardonado a lo largo de su fructífera carrera, se lleva tres trofeos para él con ‘Una batalla tras otra’, que le impulsa hacia los premios Oscar".…   » ver todo el comentario
