Revolución en la diabetes: células madre permiten producir insulina propia por primera vez

La diabetes, un trastorno que afecta la capacidad del cuerpo para producir o usar correctamente la insulina, sigue siendo un desafío de salud global. Este desorden no solo dificulta la conversión de los alimentos en energía, sino que también es una de las principales causas de mortalidad en países como Estados Unidos. Según la Asociación Americana de la Diabetes, más de 23 millones de personas en el país viven con esta enfermedad, y millones desconocen que la padecen. Tradicionalmente, el tratamiento ha dependido de inyecciones de insulina o bo