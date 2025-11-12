Revés a Iberdrola por publicidad engañosa en su tarifa para vehículos eléctricos

Iberdrola informaba de que en esta tarifa los consumidores sólo pagarían por la energía que consumen con precios valle de 0,030 euros/kWh y 0,218 euros/kWh para el período punta. Al final de la web, los consumidores podían contratar la tarifa directamente. Un particular alertó a Autocontrol que algo no cuadraba y que no se estaba dando toda la información en esas dos primeras páginas del anuncio.