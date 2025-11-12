Revés a Iberdrola por publicidad engañosa en su tarifa para vehículos eléctricos

Iberdrola informaba de que en esta tarifa los consumidores sólo pagarían por la energía que consumen con precios valle de 0,030 euros/kWh y 0,218 euros/kWh para el período punta. Al final de la web, los consumidores podían contratar la tarifa directamente. Un particular alertó a Autocontrol que algo no cuadraba y que no se estaba dando toda la información en esas dos primeras páginas del anuncio. Noticia completa: archive.is/Z2SH9
Ahora tengo una de 7 céntimos para cargar el coche y otra de 12 céntimos para el resto.
A mí me interesaría, pero tengo placas , y he de mirar también a lo que me pagan.
Y se complica encontrar la mejor tarifa.
Además los comerciales mienten más que hablan.
Leyendo la noticia, creo que nunca he superado el 60% de consumo en hora valle pues no se me han aplicado cargos adicionales. Pero, lo que sí me ha llegado es una carta diciendo que esta tarifa se anula el 31/12/25. Desconozco si está relacionado o por el contrario lo de la permanencia es para distribuidoras sobre el cliente y no al revés.