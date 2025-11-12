edición general
19 meneos
83 clics
Revés a Iberdrola por publicidad engañosa en su tarifa para vehículos eléctricos

Revés a Iberdrola por publicidad engañosa en su tarifa para vehículos eléctricos

Iberdrola informaba de que en esta tarifa los consumidores sólo pagarían por la energía que consumen con precios valle de 0,030 euros/kWh y 0,218 euros/kWh para el período punta. Al final de la web, los consumidores podían contratar la tarifa directamente. Un particular alertó a Autocontrol que algo no cuadraba y que no se estaba dando toda la información en esas dos primeras páginas del anuncio. Noticia completa: archive.is/Z2SH9

| etiquetas: tarifa vehiculo electrico , iberdrola , engaño
15 4 1 K 73 actualidad
7 comentarios
15 4 1 K 73 actualidad
Desideratum #1 Desideratum *
Ibertrola.
3 K 42
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
#1 Mas bien Iberroba,
1 K 26
Peka #6 Peka
Recuerdo que yo tenia esa tarifa, pero la cambie, puesto que el 60% de la facturación tenia que ser con el horario caro.

Ahora tengo una de 7 céntimos para cargar el coche y otra de 12 céntimos para el resto.
0 K 12
Xuanin71 #7 Xuanin71
#6 perdona me puedes decir cuál?
A mí me interesaría, pero tengo placas , y he de mirar también a lo que me pagan.
Y se complica encontrar la mejor tarifa.
Además los comerciales mienten más que hablan.
0 K 6
#2 kreator
muro de pago
0 K 10
Peka #3 Peka
#2 Pues he leido la noticia entera bien, pero al de un minuto me la ha bloqueado, aquí se puede leer entera: archive.is/Z2SH9
2 K 22
#5 EmilCor
Precisamente yo tengo contratada esa tarifa desde primeros de año.
Leyendo la noticia, creo que nunca he superado el 60% de consumo en hora valle pues no se me han aplicado cargos adicionales. Pero, lo que sí me ha llegado es una carta diciendo que esta tarifa se anula el 31/12/25. Desconozco si está relacionado o por el contrario lo de la permanencia es para distribuidoras sobre el cliente y no al revés.
0 K 6

menéame