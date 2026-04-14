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Reversión de la migración: ¿Por qué cada vez más estadounidenses se mudan a Irlanda? [Eng]

Reversión de la migración: ¿Por qué cada vez más estadounidenses se mudan a Irlanda? [Eng]

En un giro histórico, el número de estadounidenses que se mudaron a Irlanda el año pasado superó al de irlandeses que emigraron a Estados Unidos. ¿Fue solo un hecho aislado o el inicio de una tendencia más profunda?(..) Los últimos datos muestran que la cifra casi se duplicó, pasando de 4.900 a 9.600 entre 2024 y 2025, superando el número de irlandeses que emigraron en sentido contrario. Esto coincide con el hecho de que Estados Unidos registró más emigrantes que inmigrantes el año pasado, según un informe del centro de estudios estadounidense

| etiquetas: eeuu , irlanda , emigración
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2 comentarios
3 0 0 K 41 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Más de 4.000.000 de irlandeses emigraron a Norteamérica en la historia reciente.
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#2 luckyy
Han jodido un pais y van a joder otro
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menéame