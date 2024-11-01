·
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
Revelan que el Vaticano intentó mediar con EE.UU. para ofrecerle una salida a Maduro a Rusia
The Washington Post reveló que el cardenal Parolin convocó de urgencia al embajador norteamericano ante la Santa Sede en Nochebuena para frenar el ataque
venezuela
,
eeuu
,
rusia
,
vaticano
,
papa
,
trump
,
maduro
,
rusia
,
putin
4 comentarios
#1
pepel
El Vaticano metido en política...
0
K
17
#2
Verdaderofalso
#1
siempre estuvo, no nos hagamos los sorprendidos ahora
3
K
69
#3
WcPC
#2
Mira que me gusta poco la Iglesia Católica, pero en estos casos me parece que su actuación es más que correcta.
0
K
11
#4
Asimismov
#3
pues fracasó.
0
K
12
