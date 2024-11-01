edición general
Revelan nuevo vídeo perturbador de Jeffrey Epstein  

A través de redes sociales se volvió a viralizar el caso de Jeffrey Epstein, puesto que salió a la luz un nuevo video calificado como “perturbador” por parte de usuarios en internet. En las imágenes se puede ver a Epstein persiguiendo a dos jóvenes que se muestran censuradas en el clip, por presuntamente tratarse de menores de edad. Dicha grabación no contiene audio claramente identificable ni información contextual que permita establecer con precisión la fecha, el lugar exacto o las circunstancias en que fue tomada.

A ver, perturbador este video no parece que lo sea mucho. El tipo es un depredador declarado, pero espero que haya mejores videos para poder mostrarlo.
dilsexico #1 dilsexico
Para perturbador el video supuestamente de John Podesta torturando una niña NSFL/NSFW
www.reddit.com/r/StrangeEarth/comments/1qsq1pr/john_podesta_is_tturing
eltxoa #3 eltxoa
Joder!!!!! Esto es lo que tienen grabado. Que habrán hecho estos jP que no esté grabado!
#4 Rixx
A ver cuándo sacan los videos y fotos de Zanahorio en acción :troll:
