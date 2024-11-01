Revelan nuevo vídeo perturbador de Jeffrey Epstein  

A través de redes sociales se volvió a viralizar el caso de Jeffrey Epstein, puesto que salió a la luz un nuevo video calificado como “perturbador” por parte de usuarios en internet. En las imágenes se puede ver a Epstein persiguiendo a dos jóvenes que se muestran censuradas en el clip, por presuntamente tratarse de menores de edad. Dicha grabación no contiene audio claramente identificable ni información contextual que permita establecer con precisión la fecha, el lugar exacto o las circunstancias en que fue tomada.