REVELADO: Este sistema MATA en 39 segundos y nadie está haciendo NADA!

En este video, exploramos un sistema aéreo desconocido que ha causado problemas de seguridad. ¿Qué pasó cuando un nuevo dispositivo de reducción de carga se activó en vuelo? Descubre cómo las decisiones de la FAA y los desafíos de Boeing nos tienen a todos al borde del asiento.
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Resumen: un sistema para evitar la destrucción de un motor moderno, con palas grandes, libera el aceite del motor, que se quema y entra en los sistemas de ventilación del avión en forma de humo blanco tóxico.
Se trata de un Airbus 321 y no un B737 Max (protagonista en el vídeo). Pero según el youtuber también puede suceder en motores modernos de Airbus.
El youtuber es un piloto (y formador de pilotos) conocido entre pilotos por sus análisis muy bien documentados sobre incidentes y accidentes aéreos.