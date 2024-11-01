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Vuelo de Frontier Airlines ‘atropella’ a una persona que accedió a la pista durante su despegue en Aeropuerto de Denver

Vuelo de Frontier Airlines ‘atropella’ a una persona que accedió a la pista durante su despegue en Aeropuerto de Denver  

Momentos de pánico se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Denver luego de que un hombre lograra violar la seguridad del aeropuerto, ingresó ilegalmente a una pista activa y fue impactado por un avión de Frontier Airlines mientras la aeronave realizaba maniobras de despegue. Tras el impacto, se registró un incendio momentáneo en uno de los motores del avión, además de presencia de humo dentro de la cabina, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia. El incidente ocurrió la noche del viernes 8 de mayo de 2026 y...

| etiquetas: frontier airlines , atropello , intruso , despegue , incendio de motor , denver
5 2 0 K 137 Avionéame
8 comentarios
5 2 0 K 137 Avionéame
placeres #7 placeres *
"revisan las cercas perimetrales y los sistemas de vigilancia del aeropuerto para determinar si existió alguna falla de seguridad."
Me encanta este lenguaje, si el tipo andaba por la pista de despegue es que ya hubo una falla de seguridad ahora a buscarla y eliminarla en la medida de lo posible.
¿Me pregunto como pudo haber tantos heridos? El frenazo parece bastante razonable y todos deberían estar con cinturón y sin nada peligroso.

Mira que tiene que ser grande el aeropuerto de Denver para tener tanto coche de bombero simultáneamente, parece una procesión. Revisado 80 millones de pasajeros al año, ahora se entiende.
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placeres #8 placeres
#7 Me autocontesto.. Hubo humo en cabina, eso siempre complica la evacuación
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taSanás #5 taSanás
#4 no creo que en ese momento la gente supiese que se había tragado a una persona, pero sí sabían que era una emergencia en un avión cargado de combustible… poco pasa
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taSanás #1 taSanás
el video es flipante, en lugar de alejarse del avión, la gente metiendo casi la cabeza en el motor que está destartalado después de tragarse a alguien, el tonto que pasa por delante de la cámara sonriendo como si estuviese de vacaciones...
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cfsr86 #4 cfsr86
#1 es un riesgo bacteriológico, bastante gordo, yo he visto sacar buitres, pájaros y de todo un poco y las medidas que se toman en mi empresa en ese sentido son acojonantes, no se puede acercar nadie a varios metros sin el equipo de epis
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#2 Ejemta
La sinopsis tiene demasiados ingresara lograra
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Jakeukalane #3 Jakeukalane
#2 corregido
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#6 Pixmac
#2 No me fijara xD
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menéame