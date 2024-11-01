Vuelo de Frontier Airlines ‘atropella’ a una persona que accedió a la pista durante su despegue en Aeropuerto de Denver  

Momentos de pánico se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Denver luego de que un hombre lograra violar la seguridad del aeropuerto, ingresó ilegalmente a una pista activa y fue impactado por un avión de Frontier Airlines mientras la aeronave realizaba maniobras de despegue. Tras el impacto, se registró un incendio momentáneo en uno de los motores del avión, además de presencia de humo dentro de la cabina, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia. El incidente ocurrió la noche del viernes 8 de mayo de 2026 y...
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Me encanta este lenguaje, si el tipo andaba por la pista de despegue es que ya hubo una falla de seguridad ahora a buscarla y eliminarla en la medida de lo posible.
¿Me pregunto como pudo haber tantos heridos? El frenazo parece bastante razonable y todos deberían estar con cinturón y sin nada peligroso.
Mira que tiene que ser grande el aeropuerto de Denver para tener tanto coche de bombero simultáneamente, parece una procesión. Revisado 80 millones de pasajeros al año, ahora se entiende.