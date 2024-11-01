edición general
2 meneos
171 clics

Retrete, lavabo y espejo todo en uno: Le Petit Patito, la 'influencer' del "lujo", analiza un surrealista duplex minúsculo

Laura Pato es una arquitecta que en los últimos tiempos se ha hecho muy conocida en redes sociales como Le petit patito, una cuenta en la que analiza pisos y propiedades en alquiler o venta, normalmente pisos tipo zulo, destartalados, pequeños y disparados de precio. Con mucho humor e ironía al calificar como "lujo" todo tipo de pintorescas características y poniendo a prueba la resistencia de la pantalla de su ordenador usando su boli como puntero, va desgranando las características de anuncios de viviendas anunciadas en internet.

| etiquetas: pisos invivibles , vivienda , abuso , laura pato
2 0 1 K 11 actualidad
1 comentarios
2 0 1 K 11 actualidad
#1 colemur
Ojo, que es un influencer.
Asunto serio.
0 K 6

menéame