edición general
10 meneos
455 clics

Retrato de Feijóo  

Viñeta de Fito Vázquez del 5 de marzo de 2026. El texto es demasiado corto etc.

| etiquetas: retrato , feijóo , fito vázquez , humor
8 2 0 K 117 ocio
3 comentarios
8 2 0 K 117 ocio
pepel #3 pepel
El 6 y el 4.
0 K 20
#1 Marisadoro *
El parecido es asombroso!
0 K 17
vviccio #2 vviccio
Resumen de la estrategia de oposición del PP: si el gobierno es del Madrid, Fakejoo se hace del Barça y si algún día el gobierno se hace del Barça pues adivinad...
0 K 11

menéame