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Retiran Crema Solar (CAT)

Retiran Crema Solar del mercado por contener Benzofenona

| etiquetas: benzofenona
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KoLoRo #1 KoLoRo *
Agrado SPF 50
Lote : 41997300

#TeAhorroUnClick

PD: Mira que el resumen es corto como pa meter el nombre...  media
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