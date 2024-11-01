La retatrutida, el fármaco para adelgazar más potente, es ilegal para uso humano pero ya se vende en línea

La retatrutida, desarrollada originalmente por la farmacéutica Eli Lilly, ha ganado una base de seguidores fieles, a pesar de que los ensayos clínicos del fármaco aún no han concluido. La larga historia del consumo clandestino de drogas está llena de sociedades secretas y de personas con intereses afines que experimentan discretamente con compuestos novedosos para intentar comprender sus misterios.
En la Francia de mediados del siglo XIX, artistas e intelectuales como Baudelaire y Dumas se reunían en el Club de los hachisinos para probar el...
En relación a esto, de una secta persa conocida legendariamente por ser "consumidores de hachís" viene la palabra asesino.
Si quieres adelgazar:
Haz MAS deporte.
Come MEJOR y adapta lo q comes a lo q consumes.
A partir de ahi, sino adelgazas es q tienes otrar prioridades en tu vida sobre adelgazar. Lo cual es TOTALMENTE LEGITIMO. Pero vas a volver a engordar tomes lo q tomes.
Hablo sin tener ni puta idea y hablando solo de casos generales de personas sanas.
Aunq claro, un enfermo del corazon puede tener como prioridad VIVIR antes q hacer deporte Es una prioridad bastante legitima...
Lo dicho, q es una opinion cuñada a la q asumo q le entraran muchos 'peros' q tendran toda la razon y q me enriquecera leer. Solo queria hablar de un caso generico q probablemente (O NO) sea mayoritario y q me incluye a mi.