Restricciones en la NASA: chinos quedan fuera de la agencia

La NASA implementó desde el viernes una política interna que impide a los ciudadanos chinos, aun con visas válidas, acceder a sistemas de datos, instalaciones y reuniones de trabajo. La medida aplica tanto a encuentros presenciales como virtuales. La portavoz de la agencia, Bethany Stevens, confirmó la decisión: «La NASA ha tomado medidas internas en relación con los ciudadanos chinos para garantizar la seguridad de nuestro trabajo»