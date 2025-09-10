edición general
Restricciones en la NASA: chinos quedan fuera de la agencia

La NASA implementó desde el viernes una política interna que impide a los ciudadanos chinos, aun con visas válidas, acceder a sistemas de datos, instalaciones y reuniones de trabajo. La medida aplica tanto a encuentros presenciales como virtuales. La portavoz de la agencia, Bethany Stevens, confirmó la decisión: «La NASA ha tomado medidas internas en relación con los ciudadanos chinos para garantizar la seguridad de nuestro trabajo»

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Antes era por miedo a que espiasen. Ahora por miedo a que hagan quedar mal a los empleados nativos de la agencia. :troll:
#3 XXguiriXX
En un mes los vuelven a aceptar.
#2 sarri
Parece que no aprendieron a la primera...
es.wikipedia.org/wiki/Qian_Xuesen
