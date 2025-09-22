edición general
La restricción del móvil en el instituto, bajo la lupa adolescente: “Los profes también deben cumplir la norma”

En Madrid se elimina este curso el uso individual de dispositivos digitales en los colegios. En secundaria deciden los centros, pero cada vez abogan más por limitar los teléfonos. Algunos hasta piden a los padres que sus hijos los dejen en casa

Gotsel #2 Gotsel
Qué pena que se esté perdiendo aquello de que "cuando seas padre comerás huevos...", qué pena...
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 eso me decía mi padre y algún huevo me comí antes de ser padre
#11 Leon_Bocanegra
#7

- Papa!
- Dime José Luis!
- Te acuerdas cuando me decías eso de "cuando seas mayor comerás huevos"?
- Claro hijo
- Pues te presento a Manolo
Spirito #8 Spirito *
#2 xD xD xD xD

Eso hace ya cuatro décadas que dejó de existir en el planeta Tierra.

¿A que planeta o año estelar perteneces? ¿De dónde procedes criatura extraña? :troll:
anonimo115 #10 anonimo115
#2 yo como huevos y no soy padre :-x
Pertinax #4 Pertinax *
Ni de puta coña, queridos alumnos. Os queda aún mucho que aprender, por eso seguís siendo alumnos.
Spirito #1 Spirito *
Los profes también deben cumplir la norma, dice. xD xD xD

La guerra está servida. :popcorn:
#3 Raúl63
En la privada ,eso no importa.En la URJC los títulos se dan como churros
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
Me parece bastante lógico, no solo por las distracciones, sino porque se graban demasiadas cosas indebidamente
Que un alumno se caiga y sus compañeros le hagan fotos es una vergüenza
#12 Jjota
Si hay que dejar esto en manos de los padres estamos jodidos, los padres se la suda todo, solo quieren que sus hijos pasen de curso no vaya ser que pillen depresión, los padres de ahora tienen muchísimo miedo y es normal.
#5 JuanCB
Y lo cumplimos, pero no terminan de entender que la restricción de uso de dispositivos electrónicos es para el alumnado.
#6 maxella
Pero vamos a ver, en qué momento están los profesores, que no dejan de ser trabajadores, a la altura de los alumnos menores de edad?
