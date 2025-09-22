La restricción del móvil en el instituto, bajo la lupa adolescente: “Los profes también deben cumplir la norma”

En Madrid se elimina este curso el uso individual de dispositivos digitales en los colegios. En secundaria deciden los centros, pero cada vez abogan más por limitar los teléfonos. Algunos hasta piden a los padres que sus hijos los dejen en casa
| etiquetas: restricción , móvil , instituto , bajo , lupa , adolescente , profes
- Papa!
- Dime José Luis!
- Te acuerdas cuando me decías eso de "cuando seas mayor comerás huevos"?
- Claro hijo
- Pues te presento a Manolo
Eso hace ya cuatro décadas que dejó de existir en el planeta Tierra.
¿A que planeta o año estelar perteneces? ¿De dónde procedes criatura extraña?
La guerra está servida.
Que un alumno se caiga y sus compañeros le hagan fotos es una vergüenza