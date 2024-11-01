Restos de litio detectados en la atmósfera asociados al regreso de un cohete de SpaceX [ENG]

Un estudio ha descubierto que la basura espacial que regresa a la Tierra produce contaminación metálica en la prístina atmósfera superior al quemarse en la reentrada. Publicado en la revista Communications Earth & Environment, el estudio fue dirigido por Robin Wing, del Instituto Leibniz de Física Atmosférica de Alemania. Utilizando láseres de alta sensibilidad, los investigadores observaron una columna de contaminación de litio y la rastrearon hasta el reingreso descontrolado de la etapa superior desechada de un cohete Falcon 9 de SpaceX.