Un restaurante cobra más de 60.000 euros por una única comida de una veintena de comensales

Un restaurante cobra más de 60.000 euros por una única comida de una veintena de comensales

El restaurante Annabel ha cobrado este agosto un ticket de más 60.000 euros a una mesa con una veintena de comensales. Según afirman fuentes del restaurante a La Gourmeteria, la publicación hecha en Instagram en que se muestra un ticket que sube a los 63.237,90 € es real y no se trata de ninguna campaña de marketing. El restaurante no ha querido confirmar de qué cliente se trata, aunque en las redes se especula que sea alguna celebridad estadounidense, pero sí que han aclarado que en la mesa había una veintena de comensales.

mariKarmo
Habrán invitado a chupitos, no?
1
sotillo
Más de 3000 € por comensal tampoco me parece tanto para que invite a la familia el presidente de Iberdrola, cobrando solo en sueldo más de un millón de euros al mes ya le da para dejar el 20% en propinas a los camareros
1
skaworld
Me la juego a que ni les invitaron a chupitos.

Cuanto mas timo, mas rancio
1
Imag0
Varios pescados - 4.500€
1 Louise Cristal Rose - 590€
0
powernergia
Creo que hay vinos que cuestan eso.
0
The_Ignorator
Hostia, sí que da miedo esta Annabel y no la de la película
0
#6 Tiranoc
Es el precio de pedir ciertos pinchos sin cebolla :troll:
0
Josecoj
La mejor propina es volver
0

