Un restaurante cobra más de 60.000 euros por una única comida de una veintena de comensales

El restaurante Annabel ha cobrado este agosto un ticket de más 60.000 euros a una mesa con una veintena de comensales. Según afirman fuentes del restaurante a La Gourmeteria, la publicación hecha en Instagram en que se muestra un ticket que sube a los 63.237,90 € es real y no se trata de ninguna campaña de marketing. El restaurante no ha querido confirmar de qué cliente se trata, aunque en las redes se especula que sea alguna celebridad estadounidense, pero sí que han aclarado que en la mesa había una veintena de comensales.
Cuanto mas timo, mas rancio
1 Louise Cristal Rose - 590€