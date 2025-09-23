edición general
Los responsables de la destrucción del yacimiento de Santibáñez de la Peña declaran "desconocer que allí había un castro"

El presidente de la Junta Vecinal de Las Heras de la Peña sólo ha respondido a las preguntas de su abogado

¿Estos son los mismos que, cuando les viene bien, defienden que "el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento"?
Pues a pagar,

Yo soy partidario de carcel hasta que se recupere el yacimiento.
