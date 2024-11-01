Resulta que el propio equipo de Trump estropeó la escalera mecánica y el teleprompter de la ONU [Eng]

Un funcionario de la ONU afirma que el equipo de Donald Trump fue el responsable de la escalera mecánica y el teleprompter «averiados» de los que se quejó sin cesar.
| etiquetas: naciones unidas , donald trump , escalera mecánica , teleprompter , usa
La desgracia es que un estúpido suele causar mas daño que alguien malo, ya que el malo busca un beneficio y si no lo va tener no se molesta en hacerlo el estúpido sigue aunque la linde se acabe.
si que no hay quien se atreva a decir nada contra esta mafia que se supone son democráticos
www.meneame.net/m/actualidad/onu-atribuye-camarografo-delegacion-eeuu-
www.meneame.net/story/escalera-onu-cuando-subia-trump-fox-pide-bombard
según www.meneame.net/story/casa-blanca-exige-investigacion-incidente-escale
A posteriori, podría parecer que ese "en la ONU" era "por si nos pillan haciendonos la víctima, que al menos no nos contradigamos"
Los botones de emergencia de las escaleras mecánicas están diseñados para que no se puedan apretar de forma casual. Tienen que ser accesibles, pero la persona que lo aprieta tiene que hacer fuerza sobre el botón. Se hace así precisamente para prevenir que alguien lo apriete de forma accidental, si no fuera así las escaleras mecánicas se estarían parando cada dos por tres, lo cual es peligroso.
Esto fue deliberado. Pudo ser un troleo de alguien allí o pudo ser algo bastante más serio, pero no creo que EEUU se conforme con que le intente echarle las culpas al cámara.
Si no leí mal, era un fotógrafo suyo el que al apoyarse para fotografíar al presi gañan, lo pulsó.