Resulta que el propio equipo de Trump estropeó la escalera mecánica y el teleprompter de la ONU [Eng]

Un funcionario de la ONU afirma que el equipo de Donald Trump fue el responsable de la escalera mecánica y el teleprompter «averiados» de los que se quejó sin cesar.

etiquetas: naciones unidas , donald trump , escalera mecánica , teleprompter , usa
capitan__nemo #1 capitan__nemo *
Averias de falsa bandera. Un típico estadounidense.
#6 yarkyark
#1 No atribuyas a la maldad lo que se puede justificar con la estupidez.
Veo #12 Veo
#6 El problema del principio de Hanlon es que siempre viene algún estúpido y lo jode.
#13 Setis
#6 Los psicópatas han aprendido que pueden disimular mucha maldad aparentando estupidez.
#24 yarkyark
#13 La diferencia entre alguien malo y alguien estúpido es que para ser malo (léase Putin o Netanyahu) hay que ser listo si quieres sobrevivir.

La desgracia es que un estúpido suele causar mas daño que alguien malo, ya que el malo busca un beneficio y si no lo va tener no se molesta en hacerlo el estúpido sigue aunque la linde se acabe.
troll_hdlgp #14 troll_hdlgp
#6 En en caso de los yankis, son equivalentes por no decir exactamente iguales.
#15 Pitchford
#6 Que tengan cuidado con el maletín nuclear, que estos inútiles la lían cualquier día sin querer..
#19 Battleship55
#1 Sep, desde 1898 con el ACR-1 Maine: es.wikipedia.org/wiki/USS_Maine_(ACR-1)#Hundimiento (o puede que antes ya hicieran alguna fechoría)
#21 Culpepper
#19 1846 "American blood on American soil" (El suelo era mexicano)
skaworld #2 skaworld
Cuando son los tuyos te apagan la escalera mecanica es que ya no saben como decirte que estas tocino.
#11 soberao *
#2 Un inútil rodeado de inútiles. Por lo menos en el primer mandato había gente en su equipo con la mínima cabeza para corregirle y mantener la mínima cordura, pero ahora es un campeonato de mamahostias a ver quien es el más subnormal.
Mark_ #17 Mark_
#11 obvio, los más listos salieron corriendo y dejaron a los más zotes a su alrededor. De primero de pre-dictadura.
#25 indi11
#17 y a los que no se fueron los han largado...
#18 AGlC
#11 #l la fábula de El traje nuevo del Emperador llevada al mundo real.
comadrejo #5 comadrejo
La culpa es de la izquierda radical comunista porque la seta de parada de esa escalera era roja. :troll:
Ah_no_nimo #7 Ah_no_nimo *
Como seria el discurso del teleprompter para que prefiriesen la mierda que solto
#16 omega7767
"an anonymous U.N. official "

si que no hay quien se atreva a decir nada contra esta mafia que se supone son democráticos
angelitoMagno #10 angelitoMagno
¿Y por qué iba nadie a querer que Donald Trump se quedase detenido en una zona amplia, en altura elevada y sin estar detrás de cristales blindados?
Mltfrtk #20 Mltfrtk
Antifa paró la escalera y el teleprompter.
#8 Suleiman
Normal, los que van con el son inútiles, los que sobresalen se los cargan.
#9 ombresaco *
Pues "Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama (Melania Trump) iban a subir, debería ser despedido e investigado de inmediato"

según www.meneame.net/story/casa-blanca-exige-investigacion-incidente-escale

A posteriori, podría parecer que ese "en la ONU" era "por si nos pillan haciendonos la víctima, que al menos no nos contradigamos"
alfema #23 alfema
Nosotros Hamas saboteamos la escalera ni el teleprónter.
Lenari #22 Lenari
Esto tiene pinta de bulo.

Los botones de emergencia de las escaleras mecánicas están diseñados para que no se puedan apretar de forma casual. Tienen que ser accesibles, pero la persona que lo aprieta tiene que hacer fuerza sobre el botón. Se hace así precisamente para prevenir que alguien lo apriete de forma accidental, si no fuera así las escaleras mecánicas se estarían parando cada dos por tres, lo cual es peligroso.

Esto fue deliberado. Pudo ser un troleo de alguien allí o pudo ser algo bastante más serio, pero no creo que EEUU se conforme con que le intente echarle las culpas al cámara.
kreepie #26 kreepie
#22 A lo mejor ahora es más sofisticado pero yo de niño era muy de pulsar esos botones en escaleras y en autobuses urbanos para activar freno y puertas en las paradas. Luego me sentía mal pero la tentación me podía y los pulsaba.

Si no leí mal, era un fotógrafo suyo el que al apoyarse para fotografíar al presi gañan, lo pulsó.
menéame