Responsable de la oficina de la ONU para infraestructuras: “En Gaza, más que una crisis humanitaria, hemos vivido una crisis de humanidad”

Jorge Moreira da Silva explica que la reconstrucción de la Franja es un reto inimaginable, en un territorio sin comida, ni agua potable y con 50 millones de toneladas de escombros por retirar

